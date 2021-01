Cra Modena, vaccinato l'85% degli operatori e il 90% degli ospiti

Incontro della Commissione Servizi questa sera in Consiglio comunale a Modena per fare il punto sugli investimenti della Sanità pubblica modenese. L'incontro però è stata anche l'occasione per il direttore generale Ausl Antonio Brambilla di fare il punto sullo stato della vaccinazione Covid nella nostra provincia.Per quanto riguarda le Cra, le prima dose di vaccino è già stata somministrata a tutti coloro che ne hanno dato consenso. Le tabelle sopra e qui sotto forniscono i numeri esatti circa le percentuali di vaccinati sul totale. Complessivamente è stato vaccinato l'85,4% degli operatori (a Carpi la percentuale di assenso più bassa). 400 gli operatori non vaccinati su 2747. Più alta la percentuale di assenso al vaccino tra gli ospiti delle cra, superiore al 90%.Nella tabella sotto l'andamento delle prime vaccinazioni nel modenese in attesa di procedere con la Fase 2 (in basso la mappa dei punti vaccinali), legata ovviamente anche alla disponibilità di dosi dalle case farmaceutiche.