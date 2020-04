Cra, Muzzarelli certifica il dramma: 124 morti e 183 operatori malati

Complessivamente nella provincia vi sono 52 strutture per un totale di 3.254 posti; 16 quelle dove è entrato il Covid-19. Al 20 aprile, gli ospiti positivi al virus isolati in struttura sono 255 (7,8% sul totale) e quelli deceduti 124 (3,6% sul totale); 19 i guariti, mentre gli operatori con Covid 19 sono 183. A Modena, delle 16 strutture esistenti (per mille posti letto complessivi), tre sono attualmente interessate da focolai di Covid 19: Villa Margherita, Guicciardini e San Giovanni Bosco.

Il sindaco di Modena Muzzarelli oggi ha dato in Consiglio comunale i dati relativi al contagio da coronavirus nelle cra. E sono numeri ancor più drammatici rispetto a quelli comunicati ieri dalla Cgil.

Dati che peraltro nemmeno coincidono con quelli dati due settimane fa dalla Ctss di cui Muzzarelli stesso è presidente che parlavano di 282 casi accertati.



Ricordiamo nel dettaglio i dati Cgil dei decessi (il sindacato ne aveva contati 122) per struttura:

Villa Margherita (Modena): 10 anziani e una operatrice 36enne morti

San Giovanni Bosco (Modena): 18 morti

Guicciardini (Modena): 11 morti

Augusto Modena (San Felice): 13 morti

Villa Richeldi (Concordia): 8 morti

Cisa (Mirandola): 3 morti

Carpine (Carpi): 4 morti

Tenente Marchi (Carpi): un morto

Villa San Martino 2 (Castelfranco): 3 morti

Stradi (Maranello): 17 morti

Castiglioni (Formigine): 17 morti

Casa Speranza (Montefiorino): 12 morti

Francesco e Chiara (Pavullo): 5 morti