E da sabato 28 settembre al 5 ottobre, i lavori sul tratto proseguiranno nella sola carreggiata con direzione via del Mercato consentendo la circolazione in direzione via Finzi.

Il percorso alternativo previsto per i veicoli provenienti dal lato di via delle Suore è via Canaletto sud, via Montessori, via Montalcini, via Attiraglio e via Canaletto sud.

Per i veicoli provenienti dal lato di viale Gramsci, il percorso alternativo è invece via Canaletto sud, via del Mercato, via Massarenti, via Finzi e via Canaletto sud.

Si prevedono gravi disagi alla circolazione, complicati dal fatto che le modifiche alla viabilità su via del Mercato, conseguenti ai cantieri all'altezza dell'ex Stallini e che hanno previsto l'istituzione della chiusura per i veicoli diretti verso via Canaletto sud e l'istituzione di un senso unico di marcia da via Canaletto sud. Lavori e modifiche che anziché concludersi il 23 settembre (a seguito di una proroga che ha spostato la fine dal 23 luglio) sono stati prorogati al 23 novembre.