Da Sestola a Mirandola, il Capodanno si festeggia in piazza

Le piazze della provincia si preparano a diventare il cuore pulsante della notte di San Silvestro, con format che spaziano dai festival sulla neve ai revival storici, fino agli appuntamenti ormai più radicati e dedicati ad un pubblico prevalentemente giovane.L’avvio dei festeggiamenti in appennino è affidato alla fiaccolata organizzata dai maestri di sci delle scuole Valcava e Cimone, insieme all’associazione Stray Dogs: l’evento si tiene questa sera alle 18 alle Polle di Riolunato.mercoledì 31 dicembre in Piazza Libertà una serata di festa per salutare l'arrivo del nuovo anno. L'evento, gratuito, è proposto dal Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con Radio Stella ed Emilia On The Road. La serata inizia alle ore 19 con street food - con tavoli al coperto - e musica con Dj Sbaccio a partire dalle 19.30.A seguire, dalle ore 22, musica dal vivo con la 'Jackie Rose Live Rock Band'.A partire dalla mezzanotte, quando si terrà il tradizionale brindisi di inizio anno, ancora musica con Dj Zanarini e Dj Sbaccio alla consolle, affiancati dal vocalist Filippo Fogliani.ai piedi del Monte Cimone, il nuovo Cimone Festival punta a replicare l’energia dei grandi eventi in una piazza indoor.Il format, già inaugurato nella serata di ieri, propone un mix di live e console per tutta la notte: oggi tocca al duo pop-party II Pagante, al producer Ludwig e a un simbolo della dance anni 2000 come DJ Matrix. A dare il primo impulso al pubblico sarà anche il giovane talento locale Nicola Schenetti. La chiusura della tre giorni è affidata domani a una maratona sonora che mescola elettronica, urban e dance con i set di Lollo Grani, Djanko, Reks, Fede Salva, Redmark e i Rick and Mors.In piazza della Vittoria la serata sarà accompagnata dalla musica dei dj di Radio Stella e con lo spettacolo pirotecnico che arriverà allo scoccare della mezzanotte. Il giorno successivo, come da tradizione, la musica si farà più solenne con il concerto nella chiesa di San Giuseppe, appuntamento fisso del 1° gennaio.il Capodanno si sdoppia: prima la festa popolare in piazza Garibaldi, trasformata dalle 19 in un grande spazio musicale open-air, poi il brindisi di mezzanotte nella scenografica piazza Martiri, dove il sound sarà curato dal progetto electro-pop Mind Enterprises.Per chi cerca un’alternativa alla musica, il Palazzo dei Pio resterà eccezionalmente visitabile fino all’una, mentre al Teatro Comunale i Black Blues Brothers porteranno in scena un mix di acrobazie e ritmo che ha già conquistato i palchi internazionali.la notte si apre invece con un’impronta decisamente dance: piazza Costituente ospiterà i dj Sir-K, Andrea Govoni e Gianluca Ruffato, con una selezione che guarda al presente senza dimenticare i grandi classici da pista. I più giovani potranno poi proseguire al PalaSimoncelli, dove si terrà il party “Next Gen”, pensato per un pubblico under 25.Festa di capodanno in piazza Garibaldi, con una formula che unisce band dal vivo e selezioni dj. Nel circuito dei locali, dal Cà Marta Rock ai ristoranti cittadini, non mancheranno cene-evento e serate a tema per chi preferisce attendere l’anno nuovo al caldo.