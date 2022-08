Dal Comune di Modena altri 22.000 euro all'Anpi

Undici iniziative, riguardanti soprattutto presentazioni di libri, oltre alla realizzazione, in collaborazione con la Fondazione Mario del Monte, di un sondaggio di opinione sulla percezione della cultura fascista in città, costituiscono il programma presentato quest'anno dall'Anpi di Modena per giustificare i 22.000 euro di finanziamenti concessi dal Comune all'associazione modenese, ora presieduta dall'ex presidente Seta Vanni Bulgarelli.Un finanziamento di uguale importo, al quale vanno sommati altri contributi che l'Anpi solitamente riceve dal Comune per attività specifiche come la pulizia dei cippi, che l'Anpi continua a ricevere, pare anche al di là del merito del programma presentato. Così come già documentato da La Pressa, lo stesso importo di 22.000 euro, era stato confermato anche lo scorso anno, in un periodo in cui le iniziative erano di gran lunga limitate nel numero e nel contenuto, dalle restrizioni dell'emergenza Covid.- l'iniziativa pubblica “Eravamo ragazze” svoltasi a Modena il 5 marzo 2022 dedicata al contributodelle donne alla Lotta di Liberazione, con musica, letture e interventi di storici;- la presentazione del libro “La trionferà” con l’autore Massimo Zamboni, l’11 marzo 2022,nell’ambito della rassegna Libri&Autori;- l'organizzazione dell’iniziativa aperta al pubblico: “Contro la guerra. Russia-Ucraina storiacopia informatica per consultazionecontesto e conseguenze di un conflitto annunciato” svoltasi a Modena l’8 aprile 2022 con lapresenza di storici ed esperti per approfondire i temi dell’aggressione della Russia all’Ucraina;- l'organizzazione della conferenza rivolta agli studenti dell’Istituto Carlo Sigonio sul tema:“Costituzione e democrazia digitale, in collaborazione con la Fondazione Marco Biagi e con ilDipartimento Giuridico dell’Università di Modena svoltasi il 29 aprile 2022;- la produzione del fascicolo “Con le parole di Aude” dedicato ad Aude Pacchioni, per tre decenniConsigliere Comunale ed assessore per 17 anni a Modena. Il lavoro è stato poi presentato nella Saladi rappresentanza del Municipio il 6 giugno 2022;- la produzione della ristampa del testo della Costituzione con prefazione di Carlo Smuraglia econsegna agli studenti dell’Istituto C. Sigonio di Modena in occasione del 2 giugno 2022;- la realizzazione in collaborazione con la Fondazione M. Del Monte di un sondaggio di opinionesulla percezione della cultura fascista e dell’antifascismo rivolto ai cittadini modenesi.Nel corso del restante semestre dell’anno 2022 sono in programmazione:- la realizzazione di due numeri della rivista Resistenza e antifascismo oggi;- la presentazione di due libri nell’ambito della rassegna Libri&Autori;- l'organizzazione con altre associazioni di una iniziativa pubblica sulla Costituzione e in particolaresugli articoli dedicati al diritto all’ambiente, recentemente inseriti nella Carta;- la presentazione in una conferenza pubblica dei risultati del sondaggio di opinione sullapercezione della cultura fascista e dell’antifascismo rivolto ai cittadini modenesi, con lapartecipazione di esperti.