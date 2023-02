Dare casa ai nomadi, 250.000 euro per progetto del Comune dedicato a Sinti e Rom

contesto cittadino, con particolare riferimento al tema dell'abitare. Con la garanzia dei 250.000 euro stanziati dalla Fondazione. Ed è così che con delibera delibera del 17 febbraio, il Comune di Modena approva una proroga di due mesi (fino ad aprile) al contratto in essere per la gestione dello stesso progetto, a Open Group e contestualmente lancia una gara per reperire il soggetto capace di portare avanti il progetto. Quattro gli assi su cui si articola il percorso di inclusione sociale delle famiglie sinti e rom: abitare, salute, istruzione/formazione, lavoro.In attesa della gara per l'affidamento del servizio per i prossimi 24 mesi, con decorrenza dal 01/05/2023 e termine 30/04/2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, il comune di Modena ha disposto la proroga fino al 28 marzo del servizio in scadenza la prossima settimana ad analoghe condizioni, per due mesi 6th yalla cooperativa Open Group che lo sta gestendo ora. Nell'atto non è specificato quali con quali risultati.