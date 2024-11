Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questo decreto è una dichiarazione di guerra da parte del governo contro il dissenso sociale, i poveri, gli emarginati - scrivono i promotori -. Loro ci dichiarano guerra e per noi inizia l’autodifesa ed il contrattacco. I fascisti si stanno preparando ad un economia di guerra e non vogliono cittadini ma sudditi obbedienti e se non ti sta bene l'alternativa è la galera. I soldi delle tasse serviranno solo per l'acquisto di carri armati e nulla per il sociale. Il loro concetto di sicurezza è fare grandi opere senza contestazioni e non garantire una vita degna che in sicurezza permetta di trovare un lavoro, un tetto sopra la testa e un avvenire sicuro, per loro sicurezza è comandare togliendo dei diritti e allora guerra sia' - chiude in modo minaccioso la nota.Il corteo si terrà sabato mattina: ritrovo alle 11 al Parco Novi Sad di Modena con partenza corteo alle 14.