Degrado viale Gramsci a Modena, accese due telecamere di sorveglianza

Sullo stesso viale Gramsci nei prossimi giorni saranno installate altre due telecamere, mentre sono già in funzione da tempo i tre apparecchi elettronici che sorvegliano l’area del parchetto realizzato in fondo al viale grazie a un cofinanziamento regionale.

Sono già collegate al sistema di videosorveglianza cittadino le due nuove telecamere collocate in viale Gramsci a Modena, una all’incrocio con via Pio Donati, l’altra all’intersezione con via Toniolo.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.