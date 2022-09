Diocesi Modena: raffica di nomine nel capitolo metropolitano e in parr

Don Davide Cerfogli, già vicario parrocchiale a Pavullo, è stato nominato vicario parrocchiale per le parrocchie spilambertesi di Sant’Adriano III Papa e San Giovanni Battista, con particolare mandato per la pastorale dei ragazzi e dei giovani.

Nelle ultime settimane, l’arcivescovo-abate Erio Castellucci ha provveduto a diverse nomine per quanto concerne il Capitolo Metropolitano e il governo pastorale di alcune comunità parrocchiali. • Nomine Capitolo Metropolitano Per il Capitolo, costituito dai sacerdoti ai quali compete l’officiatura solenne della Cattedrale, nonché l’amministrazione della medesima e delle sue pertinenze, l’arcivescovo ha nominato quali nuovi canonici don Gian Paolo Sambri, don Claudio Arletti e don Carlo Bertacchini. L’arcivescovo ha inoltre nominato arciprete del Capitolo dei canonici della Basilica Metropolitana il canonico Mons. Giuliano Gazzetti, vicario generale.

