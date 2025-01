Dipartimenti Ausl e Aou, la riorganizzazione tarda: direttori e vice prorogati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena era già stata disposta la proroga fino al 31/12/2024 degli incarichi di Direttore e di Vicedirettore dei Dipartimenti interaziendali ad attività integrata di: Malattie Nefrologiche, Cardiache e Vascolari, Diagnostica per Immagini, e Medicina di Laboratorio ed Anatomia Patologica.

ll 31 dicembre è arrivato, la riorganizzazione è ancora in attesa di definizione per 4 Dipartimenti interaziendali e, conseguentemente, per gli incarichi di vertice in scadenza si è proceduto con atto deliberativo dei giorni scorsi ad un ulteriore proroga degli incarichi di direttore e vicedirettore per altri 6 mesi, fino a giugno 2025.



'Il processo di riorganizzazione della rete dipartimentale interaziendale, che prevede l'inserimento delle Unità Operative dell'Ospedale di Sassuolo nei DIAI' - scrive l'Ausl nell'atto - è ancora in fase di completamento. Per questo motivo, è stato ritenuto opportuno prorogare gli incarichi dirigenziali in scadenza il 31 dicembre 2024'



Di seguito, gli incarichi prorogati:



Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata Malattie Nefrologiche, Cardiache e Vascolari:

Direttore: Prof. Giuseppe Boriani

Vicedirettore: Vacante



Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata Diagnostica per Immagini:

Direttore: Prof. Pietro Torricelli

Vicedirettore: Dott. Raffaele Sansone (dipendente dell'Azienda USL di Modena)





Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica:

Direttore: Vacante

Vicedirettore: Dott. Mario Sarti



Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata Oncologico ed Emato-Oncologico:

Direttore: Dott. Giuseppe Longo

Vicedirettore: Prof. Mario Luppi



L'atto di proproga - spiega l'Ausl - si è reso necessario per mantenere la stabilità e l'efficienza delle funzioni direzionali dei dipartimenti durante la fase di transizione. Le spese relative agli incarichi saranno ripartite equamente tra le due aziende sanitarie, con un rimborso del 50% da parte dell'Ausl di Modena nei confronti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per gli incarichi dei Prof. Torricelli, Prof. Boriani e Dott. Longo.



'La misura adottata - sottolinea l'Ausl - rappresenta un passo importante per garantire la continuità gestionale in un periodo di trasformazioni cruciali, confermando l'impegno dell'Ausl di Modena nel mantenere un servizio sanitario efficiente e resiliente.



Incarichi dirigenziali già prorogati nel corso del 2024

Gli incarichi prorogati erano già stati oggetto di proroga nel corso dell'anno. In particolare, con delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 12 del 18/01/2024, era stata disposta la proroga fino al 31/12/2024 degli incarichi di Direttore e di Vicedirettore dei Dipartimenti interaziendali ad attività integrata di: Malattie Nefrologiche, Cardiache e Vascolari, Diagnostica per Immagini, e Medicina di Laboratorio ed Anatomia Patologica; con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 264 del 01/08/2024 era stata recepita la Deliberazione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per la proroga degli incarichi temporanei di Direttore e Vicedirettore del Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata Oncologico ed Emato-Oncologico fino al 31/12/2024.

Sempre nel corso del 2024 e nello specifico il 31 maggio 2024 era scattato il pensionamento del Dott. Tommaso Trenti, dipendente dell’Azienda USL di Modena e Direttore del Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica



Nella struttura di Sanità Pubblica Veterinaria Daniele Fabbri sostituisce Giovanni Zecchini, giunto al pensionamento

Come già riportato a seguito del pensionamento del Direttore della Struttura Complessa “Sanità Pubblica Veterinaria” Giovanni Zecchini l'incarico dirigenziale sarebbe rimasto vacante. Nella necessità di garantire la continuità delle funzioni della Direzione della Struttura Complessa in argomento, la dirigenza Ausl ha scelto di affidare l’incarico di sostituzione di Direzione della Struttura Complessa “Sanità Pubblica Veterinaria”, con validità di 9 mesi, al Dott. Daniele Fabbri, già titolare di incarico della Struttura Complessa “Igiene alimenti di origine animale”.



Gi.Ga.