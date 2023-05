Discariche porta a porta: 'domenica bestiale' in via Medaglie d'Oro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sacchetti che rimangono per giorni, in balia delle intemperie e degli animali. Uccelli soprattutto, ma anche topi. In un silenzio istituzionale che si espande durante le settimane come il degrado. In una città che anche domenica, in un pomeriggio dove persone e turisti non mancavano, ha presentato spettacoli poco edificanti. Con sacchi di rifiuti non ritirati di fianco a quei cassonetti che stando agli impegni e alle previsioni del piano Hera, avrebbero già dovuto sparire il 27 febbraio. A conferma un'altra segnalazione documentata delle ultime ore in centro storico. Nella foto, cumuli di sacchetti non ritirati a fianco di cassonetti che dovevano sparire. In pieno centro. Da ieri a questa mattina.