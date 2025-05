Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Una giornata concitata relativa alla fornitura di acqua a condominio Ginko di via San Pietro 43-49 si è conclusa con il ripristino della fornitura dell'acqua. Il Gruppo Hera, dopo aver constatato il persistere di consumi irregolari nonostante la cessazione del contratto di servizio, ha interrotto l’erogazione dell’acqua nella serata di martedì.



L’azione ha provocato l’immediata reazione del sindaco Matteo Mesini, che ha sottolineato come l’acqua sia un bene primario e vitale. Pur riconoscendo i problemi legati ad abusivismo e morosità che affliggono il condominio da anni, il primo cittadino ha ribadito l’impossibilità di accettare una situazione che mette a rischio la salute pubblica. Per questo motivo, ha inviato una richiesta formale a Hera per il ripristino immediato della fornitura idrica, in particolare per le circa venti famiglie coinvolte, alcune delle quali con minori.

Nel pomeriggio di oggi il gestore ha accolto la richiesta, riattivando provvisoriamente il servizio e manifestando apertura al confronto con l’amministrazione comunale. Hera ha evidenziato come, prima del distacco, abbia tentato più volte di contattare l’amministratore di condominio per risolvere la questione, senza successo. Ora, con il sostegno del Comune, si punta a trovare una soluzione definitiva: un tavolo di confronto con proprietari e famiglie sarà convocato al più presto, nella speranza di sanare la situazione e garantire la regolarità del servizio idrico.