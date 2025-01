Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domenica 19 gennaio, dalle ore 14 alle 17, il Gattile intercomunale di Modena apre al pubblico con un open day per offrire a tutti l’occasione di visitare la struttura di strada Pomposiana 292/A e conoscere da vicino gli ospiti in cerca di una famiglia. L'Open Day sarà un’occasione speciale per scoprire la realtà del Gattile intercomunale e per conoscere il nuovo gestore, Felix&Co odv.

Nel corso della giornata i volontari del gattile spiegheranno le attività che si svolgono nella struttura e daranno informazioni sulle modalità per adottare uno dei tanti mici ospitati, tutti bellissimi, alcuni più speciali di altri come Osborne, 15 anni e ancora tanta grinta, ipovedente e con lieve insufficienza renale che lo obbliga a seguire una dieta specifica o il più giovane Fender che a 5 anni ha una congiuntivite bilaterale e una rinite cronica, ma è sempre in cerca di coccole. Il programma di domenica pomeriggio prevede attività per i bambini, anche all’aperto, gadget informativi in distribuzione e un piccolo buffet per i visitatori.Il Gattile intercomunale ospita (per i comuni di Modena, Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola) gatti con evidenti abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere o sequestrati dalla Pubblica Autorità.

Sono circa 80 i mici attualmente ospitati; ogni mese entrano nella struttura circa 40 nuovi gatti, ma solo una ventina riescono a essere restituiti ai loro proprietari, spesso a causa della mancanza di identificazione obbligatoria. Nel 2024 il gattile ha accolto 191 cuccioli e ha raggiunto un totale di 240 adozioni; oltre ad adottare un gatto ospite nella struttura, è possibile rendersi disponibili per diventare balie feline.Tra i compiti dell'Ufficio Diritti Animali del Comune di Modena c’è anche la gestione della popolazione felina sul territorio comunale garantendo una buona gestione dei gatti all'interno della struttura di strada Pomposiana. L’ufficio favorisce, inoltre, le adozioni dei gatti accolti, informa e sensibilizza alla sterilizzazione dei gatti, non solo di quelli che vivono in libertà e fanno parte delle colonie feline, ma anche degli animali di proprietà, come strumento per riuscire a gestire una popolazione di mici sani. Dall’1 gennaio 2025 il nuovo gestore del Gattile intercomunale è Felix&Co Odv che gestisce anche le colonie feline sul territorio comunale.Il gattile è aperto lunedì e venerdì dalle 10 alle 12; martedì, mercoledì, giovedì sabato e domenica dalle 12 alle 17; i nuovi recapiti telefonici, per appuntamenti o informazioni, sono: 059 7160407 e 351 7467365 ai quali ci si può rivolgere anche per capire come diventare balie feline. Per gatti incidentati o in difficoltà si può contattare, invece, il numero 351 7467365; infine, per informazioni relative alle colonie feline il recapito telefonico da chiamare è 351 7467365.Nella fotografia Tuborg, uno degli ospiti del Gattile in cerca di adozione