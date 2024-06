Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per alcuni mesi tutti i martedì mattina una cinquantina di ragazzi si sono alternati nel decorare i muri dell’ottavo piano, ispirandosi all’albo illustrato “Come un albero”, scritto da Maria Gianferrari, illustrato da Felicita Sala ed edito da Rizzoli.«Il nostro personale educativo-assistenziale, che si occupa dei ragazzi con bisogni educativi speciali, ha costituto un gruppo ‘artistico cooperativo ’ in cui studenti e studentesse hanno creato insieme alberi e inclusione – spiega Francesca Zanoli, responsabile del settore inclusione scolastica e servizi integrati di Domus Assistenza - Questo ha favorito il coinvolgimento di tutti gli alunni, che si sono sentiti protagonisti e liberi di esprimersi ognuno con le sue doti, con pennelli, dita, timbri fatti con tappi e spugne e tutto quello che la fantasia suggeriva loro».L’altro giorno Domus Assistenza ha premiato tutti gli studenti partecipanti, tra i quali era stato lanciato anche un concorso per la miglior opera da loro proposta come targa descrittiva del progetto. Ha vinto G. S. (studentessa della 1° A), il cui progetto d’arte sarà affisso all’ingresso della sede di Domus Assistenza.