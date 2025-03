Droga in tasca e a casa: arrestato ai giardini ducali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I fatti riportano a ieri mattina quando un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, intenta in un servizio di controllo delle zone del territorio più esposte a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, all’interno del parco Giardini Ducale si è imbattuta in un uomo 30enne, di origini marocchine, il quale, alla vista dell’auto dell’Arma, con indifferenza ha tentato di allontanarsi.



Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 70 grammi. La perquisizione estesa anche nel suo domicilio, a Modena, ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto posto in sequestro.

L’interessato è stato così tratto in arresto per la commissione del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Modena, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel Comune in Modena.



Foto di archivio dei Giardini Ducali di Modena