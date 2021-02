E' ancora spaccio al Novi Sad: 20enne arrestato in flagranza

Nel corso dei controlli eseguiti, nel primo pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Modena Principale dei Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne di origini tunisine, residente a Modena, sorpreso mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un giovane marocchino, residente nella provincia modenese.L’uomo era stato notato aggirarsi con fare sospetto nell’area del Parco Novisad, nei pressi dell’Istituto Superiore Jacopo Barozzi ed avvicinarsi ad un altro ragazzo per cedergli un piccolo involucro contenente hashish. Tutto sotto gli occhi dei Carabinieri. Flagranza di reato. Condizione che puà fare scattare l'arresto immediato. La perquisizione personale ha fatto rilavare la presenza di altra sostanza, già confezionata in dosi e pronta ad essere ceduta, e nascosta negli indumenti intimi indossati, nonché la somma di 10 euro ritenuta provento dell’attività illecita. Tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza, a disposizione della Procura della Repubblica, per il rito direttissimo. Il giovane acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Modena quale assuntore.