E l'Ausl potenzia ospedali del territorio: consegnate 10 biciclette

All'ospedale di Mirandola è arrivata pochi giorni fa ed è una delle 10 bicilcette acquistate dall’Azienda USL di Modena e consegnate agli ospedali del territorio per metterle a disposizione dei dipedenti. 'Si arricchisce di altre dieci biciclette l’equipaggiamento a disposizione dei dipendenti che hanno necessità di percorrere brevi tragitti per spostarsi da una sede all’altra o raggiungere i pazienti per le cure a domicilio' - si legge in una nota dell'Ausl.

Brandizzate con il logo Ausl, le nuove bici sono state consegnate su tutto il territorio, da Mirandola a Pavullo.