E' morto padre Sebastiano Bernardini, il frate del sorriso

Una persona vulcanica, che non ha smesso fino alla fine di pensare agli altri, ai suoi ”bimbi”, gli anziani di Francesco e Chiara. E’ stato un risveglio più triste quello di questa domenica mattina, con la notizia della scomparsa diIl frate che animava con la sua gioia e il suo amore il centro per la terza età di Pavullo è deceduto nella notte. Un dolore immenso per tutti quelli che lo hanno conosciuto, chi sta scrivendo questo articolo in primis, che lascerà un vuoto di certo incolmabile. Ma di certo non vorrebbe vedere i suoi amici piangere.Una forza della natura che, sapendo di avere ancora poco tempo prima di tornare a legarsi a Dio e ai suoi affetti, ha lasciato una testimonianza e un saluto sul giornalino di Francesco e Chiara, che uscirà a breve, e una lettera per il Santo Padre che gli verrà consegnata domattina.Dalla partecipazione al programma di Mike Bongiorno, terminata con la sua vittoria, al pellegrinaggio al Muro di Berlino in prossimità della sua caduta, dal presepe itinerante al viaggio nei Balcani devastati dalla guerra, dal ricreatorio di San Francesco a Sassuolo fino alla riproduzione della grotta della Beata Vergine di Lourdes Padre Sebastiano non ha mai mollato, nemmeno quando, debilitato da un intervento molto serio, ha combattuto con le unghie e con i denti per il salvataggio, purtroppo fallito, della Chiesa dei Frati Cappuccini a Pavullo. Senza dimenticare il progetto del Dopo di noi, che lo ha accompagnato fino alla fine.Ora il frate battagliero e coraggioso è tornato tra le braccia dei suoi genitori, Sergio e Domenica Bernardini. Una stella più luminosa brillerà in cielo da questa notte e un ricordo profondo resterà nei cuori di tutti con la sua amata maglia del Sassuolo.Stasera e domani sera nella chiesa dei frati cappuccini di Pavullo si celebrerà il rosario, mentre martedì mattina, nella stessa chiesa per cui ha lottato fino all’ultimo, alle 9.30 si terrà l’ultimo saluto.