E' scomparsa a 63 anni Patrizia Galeotti: la redazione si unisce al lutto

Un grave lutto ha colpito ieri uno degli editori e giornalisti de La Pressa. E' deceduta a 63 anni, dopo un periodo di ricovero all'ospedale di Baggiovara di Modena, Patrizia Galeotti, sorella di Gianni Galeotti. Insieme al fratello piangono Patrizia la mamma Lara, la figlia Giulia, il marito Luciano, i nipoti Simone e Rebecca. Domani sarà allestita la Camera ardente per tutta la giornata a Terracielo di Modena, così come lunedì mattina dalle 8 alle 10.15. Il funerale si terrà sempre lunedì mattina con partenza da Terracielo per la chiesa di San Giovanni Evangelista in via Diena a Modena dove alle 11 verrà celebrata la Messa e il rito funebre. La nostra redazione condivide il dolore dell'amico e collega Gianni e si unisce alla preghiera per la sua famiglia. Che è anche la nostra.