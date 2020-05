Edilizia, abusi e regole cantieri: manuale firmato da agente di Modena

Che cosa devo presentare in Comune per installare una casetta di legno, una tettoia, un pergolato o un gazebo? Che cosa succede in caso di abuso edilizio? Chi svolge l’attività di verifica sulla regolarità delle opere edilizie? Quando un cantiere è sicuro o chi vi lavora è in regola?

Queste domande trovano risposta in un manuale pratico denominato “la vigilanza edilizia” redatto da un ispettore di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli in provincia di Modena, Alberto Cuoghi, il quale, facendo tesoro dell’esperienza di oltre venticinque anni maturata sul campo dei controlli edili, ha cercato di fornire utili indicazioni per coloro che si occupano della vigilanza edilizia e necessitano, nello svolgimento delle proprie attività quotidiane, di uno strumento completo, aggiornato e facilmente fruibile.





La guida, redatta in un linguaggio sintetico e schematico, contiene tutte le nozioni utili in ambito edilizio – urbanistico e dà indicazioni su tutto ciò che occorre fare e redigere prima, durante e dopo il sopralluogo di cantiere. Il testo si rivolge principalmente alle polizie locali ma anche a tutte le forze dell’ordine impegnate nella tutela della sicurezza dei cantieri e al contrasto al lavoro irregolare, quest’ultimo aspetto curato con la partecipazione del dottor Tiziano Borghi dell’Ispettorato Territoriale di Modena. Il libro può essere utile anche ai cittadini che vogliano conoscere i titoli abilitativi necessari per eseguire determinate opere o ai tecnici del settore per ampliare le proprie conoscenze pratiche e giuridiche in materia edilizia.

Sono inoltre anche presenti pratiche schede operative che illustrano le tipologie di intervento in relazione ai diversi titoli abilitativi, con riferimenti precisi alla normativa e alla giurisprudenza più recente. Il testo inoltre è corredato da CD rom per la corretta gestione di adempimenti e procedure; la trattazione è ampliata anche da tematiche quali la sicurezza nel cantiere e il controllo del personale impiegato, alla luce della crescente importanza acquisita dalle attività di contrasto al lavoro irregolare e non sicuro.

La guida è stata realizzata in primis dalla casa editrice Maggioli di Santarcangelo di Romagna in collaborazione con la Scuola Interregionale di Polizia Locale con sede a Modena.