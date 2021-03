Effetto zona rossa, il centro si svuota, bimbi e genitori resistono

Nell'immagine di Leo, 4 anni, che gioca a fare spider-man arrampicandosi sulla ragnatela di corde nell'area attrezzata libera da restrizioni del Parco Ducale a Modena, sotto gli occhi del padre, che c'è l'immagine di due realtà in una, simbolo dell'emergenza che ha riportato Modena, da settimane peggiore di altre province nei dati epidemiologici, in zona rossa. Lui fuori dal suo bar, piegato dalle chiusure, e Leo fuori dalla scuola, diviso e lontano dai suoi compagni. Suo padre è titolare di un bar che pur in centro lavora ora solo con l'asporto, a scartamento ridotto. Roba da non pagarci nemmeno le spese. 'Si tiene aperto sperando di vendere qualcosa, anche in funzione della Pasqua, e per mantenere il legame con la clientale, e fidelizzandola, nella speranza che con la primavera e l'estate le restrizioni si allentino. Ma è assurdo che ad anno dalla prima ondata ci si ritrovi in queste condizioni, come se nulla fosse successo. E per lo più senze prospettive certe, ed è questa incertezza che logora. Se ci chiudono anche i giochi del parco, questa valvola di sfogo, cosa facciamo? Portiamo i nostri bimbi in un parcheggio per giocare all'aperto?'. Sullo sfondo il centro storico di Modena che pur in piena mattina, poco prima delle 10, si presenta ben lontano anche solo dalle immagini di una settimana fa, in zona arancione. Anche nei punti più trafficati, da corso Canalgrande e via Emilia Centro. Come le immagini mostrano. Che anche in una giornata di sole che copre solo all'apparenza l'inquinamento dell'aria alle stelle, mostra il volto di una Modena che a fatica, nonostante tutto, resiste.