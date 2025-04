Elezione RSU Pubblico Impiego: Uili in aumento in tutti i ccomparti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Si sono conclusi gli scrutini per le elezioni dei Rappresentati Sindacali Unitari in tutti i contesti lavorativi del Pubblico Impiego del modenese ed il risultato è esaltante per tutte le liste UIL.

Nel settore dell’istruzione si registra un incremento di voti pari al 110% rispetto alla scorsa tornata elettorale triplicando il numero di RSU elette che passano da 6 a 20.

Stesso Trend nelle Funzioni Centrali, ovvero quel comparto che riunisce i ministeriali, l’INPS, l’Istituto territoriale del lavoro ed altri enti; proprio in questi ultimi due Enti la UILPA diventa il primo sindacato ed è boom di consensi +137% e 270 voti registrati'. Plaude ai risultati emersi al termine degli scrutini elettorali Roberto Rinaldi, Coordinatore Confederale UIL Modena che in una breve analisi entra nel merito di alcuni comparti, anche sul fronte territoriale.

'Nella sanità sono circa 400 i voti in più registrati dalla UIL FPL superando così i 1800 consensi con un balzo del 50% rispetto al 2022, unica organizzazione sindacale confederale in aumento nel numero di delegati eletti 30 RSU rispetto alle 25 del 2022'

Negli Enti Locali i consensi aumentano del 20% con la novità dell’elezione di rappresentanze UIL nel Comune di Fiorano Modenese e Mirandola, confermando la presenza in tutti gli altri.“La coerenza della linea sindacale della nostra organizzazione è stata apprezzata da migliaia di lavoratrici e lavoratori del contesto pubblico che, con il loro voto, danno forza alle rivendicazioni che sosteniamo a tutti i livelli, governativo, regionale, territoriale ed aziendale; ricordo che la UIL ha detto no ad aumenti salariali da fame proposti in tutti i settori. Ora più che mai chiediamo alle Istituzioni di ascoltare la voce delle persone che rappresentiamo quindi rinnovare i contratti collettivi nazionali con aumenti economici in linea con quelli dei Paesi europei più avanzati; servono migliori politiche di welfare per ridare dignità a tutti i lavoratori a partire dalla casa, i lavoratori pubblici non siano trattati come lavoratori di serie B” - ha concluso Rinaldi