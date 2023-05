Emergenza rifiuti a Modena, Hera ammette in un volantino: ‘Abbiamo un problema’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Abbiamo un problema, risolviamolo assieme. L'abbandono dei rifiuti crea degrado'. L'ammissione del profondo problema che grava su Modena sul tema rifiuti arriva dalla stessa Hera che oggi ha coperto i cassonetti in piazzale San Francesco con sacchi gialli e con un volantino che di fatto certifica l'emergenza rifiuti. Tutto questo mentre si moltiplicano le segnalazioni di cumuli di immondizia sia in centro che in periferia.