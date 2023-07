Entra nel bar con la mini-car, danni ma nessun ferito

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Poteva davvero andare peggio stando al racconto di alcuni testimoni riportato nel gruppo 'nella sacca di Modena'. Perché l'auto, una minicar, è possibile guidare soltanto dopo aver ottenuto la patente A, ha rischiato di travolgere almeno una persona seduta al tavolino del bar del centro di vicinato del quartiere Sacca.



La vettura sarebbe entrata nello spazio del centro a forte velocità da via Anderlini e per non travolgere i tavolini all’aperto del bar avrebbe sterzato senza frenare verso l’ingresso del bar per infine travolgere la barriera di cemento che con il suo spostamento ha rotto la vetrina piegandone gli infissi, fino ad entrare all’interno dei locali.



Fortunatamente nella conducente nelle persone presenti hanno riportato ferite. Primo angolo i danni vincenti per lo sfondamento della vetrina del locale. Quanto riferito dal gruppo Facebook la donna alla guida dell'auto sarebbe conosciuta in zona per essere stata coinvolta in altri piccoli incidenti