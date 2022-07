'Esplodono i contagi, con assembramenti mascherina consigliabile anche fuori'

Siamo di fronte ad un nuovo paradosso estivo, almeno agli occhi dei vertici della sanità pubblica. Oggi rappresentati in una conferenza stampa, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia in provincia di Modena, dal Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl, Davide Ferrari. Mentre discorre in videocollegamento le slide parlano chiaro. Sale a 783 ogni 100.000 abitanti il numero dei contagiati. La maggior parte è asintomatico ma il loro numero assoluto è alto. Oltre 7.000 i modenesi che positivi al Covid da tampone, asintomatici, sono obbligati dalle norme sanitarie vigenti a rimanere in isolamento. Mentre altri non tamponati affollano stadi e luoghi di intrattenimento senza obbligo di nulla. Che visto da chi raccomanda massima precauzione e distanziamento anche all'aperto rappresenta un paradosso nel paradosso. Anche la convivenza con il virus crea differenze enormi sulla base del fare o non fare il tampone.A fronte del venire meno di tutti gli obblighi nell'uso della mascherina (se non sui mezzi pubblici e in pochi altri luoghi), si stanno verificando tutte le condizioni a maggior rischio contagio, tra cui gli affollati concerti' (nella foto lo stadio Braglia in occasione del live di Ultimo) - afferma Ferrari.Non solo i dati dei contagi, ma anche quelli dei ricoveri covid (oggi 144 negli ospedali modenesi), sono più alti, almeno in termini assoluti rispetto sia allo scorso anno che all'anno precedente. Ciò, per Ferrari, non significa però che i vaccini non funzionano, anzi se si prendono i numeri relativi, ovvero di percentuale rispetto al totale dei contagiati, vediamo che a fronte di 100 contagiati il numero di casi con sintomatologia grave è minore. E tutto ciò di fronte anche ad una variante Omicron di gran lunga più contagiosa. 'Simbolo che il vaccino funziona'. Fatto sta che gli ospedali oggi hanno un numero di ricoverati Covid maggiore rispetto ai due anni precedenti. E qui, a favore del vaccino, ci sarebbe il dato che indica come la maggior parte dei ricoverati nei reparti covid sono ricoverati per altre patologie e che hanno avuto un riscontro positivo al tampone.In questo contesto aumenta anche il numero di reinfettati. Coloro che hanno già avuto il covid e nonostante l'alta copertura vaccinale lo riprendono, rappresentano l'8,2% del totale.Gianni Galeotti