Estate in città, pronti 100.000 euro per gli eventi ai Giardini Ducali

Nella determina di alcuni giorni fa, con la quale sono stati stanziati i 100.000 euro per la programmazione dell'estate ai Giardini Ducali, emergono anche i 20.000 destinati alla mostra di Luigi Ghirri. Una somma che conferma come sia quella sostanzialmente l'esposizione sulla quale il Comune punterà maggiormente. Andando anche a prelevare risorse per 12.410 euro dal capitolo di bilancio relativo a 'Contributi per programmi culturali a circoli e ad associazioni'.Ora il Comune procederà con l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti per il calendario 2022 che, visti i precedenti, dovrebbe essere formalizzato e presentato, insieme al vincitore della gara, tra circa un mese.Gi.Ga.