Ex Alcatraz, Modena life annuncia: 'Demoliremo l'ex auditorium'

'La demolizione consentirà di favorire l’accesso all’intero comparto, migliorandone la fruibilità e la visibilità dalla strada'

'Tra le prime operazioni previste, vi è la demolizione del fabbricato che ospitava l’auditorium, a ridosso dell’ingresso principale. La demolizione consentirà di favorire l’accesso all’intero comparto, migliorandone la fruibilità e la visibilità dalla strada. In parallelo, verranno eliminati anche due corridoi laterali, sul lato nord-est e sud-ovest, per aprire nuovi varchi pedonali che condurranno direttamente a una piazza pubblica interna prevista al piano terra. La superficie oggetto di demolizione sarà ricostruita in aderenza al corpo principale, anche al fine di migliorarne l’aspetto estetico. Non sono previsti incrementi dei volumi. La piazza sarà il cuore del progetto: uno spazio condiviso e pedonale, pensato per accogliere attività commerciali, pubblici esercizi, iniziative e momenti di incontro. Un luogo aperto, connesso alla città, capace di restituire vitalità e centralità all’edificio. Dal punto di vista funzionale, il progetto prevede una trasformazione radicale dell’uso originario dell’immobile, nato come sede direzionale bancaria'. Così Modena life descrive alcuni dettagli del suo progetto di riqualificazione dell'ex Alcatraz.
'In linea con i principi della rigenerazione urbana, si propone una nuova composizione mista delle destinazioni d’uso, che comprenderà: Residenze ordinarie (30%); Residenze turistico alberghiere (15%); Servizi alla persona (15%); Medie strutture di vendita – non supermercati alimentari tradizionali (10%); Ambienti per eventi (5%); Uffici direzionali (20%); Pubblici esercizi al piano terra (5%).
Per garantire le necessarie dotazioni urbanistiche, e riorganizzare la sosta in modo più razionale ed efficiente nella zona, è previsto l’ampliamento a due piani dell’attuale parcheggio privato adiacente al complesso immobiliare. Dal parcheggio si accederà direttamente al piano terra alla piazza pedonale. L’intero comparto verrà inoltre dotato di impianti energetici all’avanguardia, progettati secondo i criteri previsti dai protocolli più avanzati in tema di sostenibilità ambientale. Ciò permetterà di elevare l’efficienza energetica, ridurre l’impatto ambientale e migliorare il comfort degli ambienti interni. Particolare attenzione sarà dedicata alla riqualificazione estetica dell’edificio, attraverso un intervento di rifacimento dei prospetti che ne aggiornerà l’immagine architettonica, rendendola più attuale, aperta e coerente con il contesto urbano, tale da divenire un edificio iconico per la città'.
