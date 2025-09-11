'In linea con i principi della rigenerazione urbana, si propone una nuova composizione mista delle destinazioni d’uso, che comprenderà: Residenze ordinarie (30%); Residenze turistico alberghiere (15%); Servizi alla persona (15%); Medie strutture di vendita – non supermercati alimentari tradizionali (10%); Ambienti per eventi (5%); Uffici direzionali (20%); Pubblici esercizi al piano terra (5%).
Ex Alcatraz, Modena life annuncia: 'Demoliremo l'ex auditorium'
'La demolizione consentirà di favorire l’accesso all’intero comparto, migliorandone la fruibilità e la visibilità dalla strada'
