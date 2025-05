Ex Amcm, apre la Coop e il parcheggio torna a essere un incubo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Non solo a pagamento come nelle aree a raso ma a doppio pagamento. Anche nelle pause pranzo, la sera e anche la notte. Ciò che i residenti di via Peretti via Carlo Sigonio e di tutta l'area intorno all'ex Amcm, a Modena, temevano da tempo, è accaduto. A nulla sono valse le discussioni in consiglio comunale, i confronti con gli assessori di prima e di oggi, gli appelli dei residenti. Il parcheggio interrato che ha preso il posto di quello gratuito a raso dopo la ristrutturazione (che si fatica a chiamare rigenerazione), dell'intera zona, è diventato totalmente a pagamento.

L'area estesa ad un piano sotto terra e che in attesa della nascita dei nuovi palazzi e palazzine oltre a nuove attività commerciali, su tutto il supermercato Coop, doveva essere quanto meno paragonabile ad un parcheggio di superficie, pur con strisce blu, non lo è più. Anche di notte. Fino a poco tempo fa aveva consentito, anche dopo un passaggio in consiglio comunale, di garantire a residenti e non solo, anche uno spazio per i residenti della zona, di notte e in pausa Una valvola di sfogo per una zona dove i parcheggi pubblici sono carenti e dove molti grandi edifici sono privi di autorimesse private.Poi c'è stato il discusso accordo con la Coop per avere a disposizione del supermercato un numero di posti riservati e in particolare scontati o gratuiti per i clienti.Accordo che entrato in vigore a tutti gli effetti con l'apertura del nuovo supermercato. E che ha portato con sé un giro di vite nella tariffazione per l'utilizzo al resto del mondo non Coop bdel parcheggio. A 1,5 euro all'ora fino alle 20 e a 0,70 euro all'ora, per la notte. Nemmeno un giorno e nemmeno un minuto non a pagamento.'Qui non si vive più. Con questa tariffazione estesa alle 24 ore, e che smentisce l'impegno a venire incontro ai residenti di una zona molto congestionato, si aggiunge un'altra criticità al problema delle baby gang e dello spaccio' - afferma Marco, residente in via Peretti che ci ha contattato nuovamente per sottolineare l'aggravarsi di un problema che anche qui a avevamo raccontato.