Ex primo Ps Modena: 'Portare mascherine all'aperto è superstizione'

'E' stupefacente come nel 2021 la superstizione prevalga sulla scienza. Come il professor Bassetti ha dimostrato scientificamente nei locali choiusi areati il virus non gira nell’ aria; all’aperto è esclusa categoricamente la presenza del virus nell’aria ma è necessario un contatto prolungato e stretto con un infetto (vedi per esempio autobus e metropolitane strapiene). Cosa ci fanno allora in giro il 99% delle persone, nei parchi sui marciapiedi in bicicletta... isolati da tutte le altre persone ma con la mascherina incollata e con sguardi angosciati su chi non la porta anche se a metri di distanza?'A parlare è l'ex primario del Pronto soccorso di Modena Daniele Giovanardi.'Scientificamente è come masturbarsi da soli usando però per precauzione il preservativo. E così ogni giorno milioni di mascherine inquinanti finiscono per strada nelle discariche nei rifiuti generici mentre grandi giornali editi da produttori di mascherine ne sottolineano ogni giorno la indispensabilità - afferma Giovanardi -. Aveva ragione Mark Twain: le persone preferiscono essere ingannate piuttosto che ammettere di essere state ingannate. Fermo restando che un infetto sintomatico è corretto che la usi se si sofferma con terzi'.