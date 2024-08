Famiglia alluvionata vince in appello contro Aipo: sarà risarcita

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Arrivò la vittoria in primo grado a cui seguì l'appello. La corte di Bologna ha confermato in queste ore che AIPO dovrà pagare i danni alla famiglia alluvionata di Bastiglia. Ma al di là del seppur importante risarcimento, è la confermata responsabilità dell'ente AIPO nella vicenda che potrebbe costituire un precedente importante. Dalla sentenza emergerebbe come 'un dovere quello di servizio di vigilanza e di guardia dei corsi d’acqua. In particolare, la Corte d’Appello ha contestato ad AIPO che dai documenti depositati l’Ente gestore del fiume aveva ben presente la situazione di pericolo ma a quanto risulterebbe, non eseguì la puntuale manutenzione del corso d’acqua'



Gi.Ga.