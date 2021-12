Faq Governo, scuolabus: per studenti under 12 non serve green pass

Sugli scuolabus dedicati al trasporto scolastico per gli studenti minori di 12 non servirà il green pass ne' in zona bianca e gialla ne' in caso la regione o il comune passino in arancione.Lo precisa il governo nelle Faq dedicate agli spostamenti sottolineando cheIn caso di passaggio in arancione però chi non ha il pass - base o rafforzato - potrà spostarsi in un altro comune o in un'altra regione, solo per motivi di lavoro, necessità, salute o per accedere a servizi non disponibili nel proprio comune.Per utilizzare invece i trasporti pubblici e di linea, compresi quelli del traporto pubblico locale, a partire da lunedi' sara' necessario avere almeno il green pass base.