Federconsumatori Modena, la nuova coordinatrice è Pamela Bussetti

La Presidenza di Federconsumatori Modena ha nominato Pamela Bussetti coordinatrice delle attività dell’associazione, guidata dal 2019 dal presidente Marzio Govoni. Pamela Bussetti, formiginese, laurea in Biologia, ha iniziato nel 2003 la sua esperienza in Federconsumatori, prima con una collaborazione poi, dal 2016, come dipendente. Si è occupata nel tempo di molti temi; è responsabile dell’attività progettuale dell’associazione ed è stata negli anni particolarmente attiva nel lavoro nelle scuole di primo e secondo grado, con centinaia di iniziative su temi come la raccolta differenziata, il consumo consapevole e l’azzardo. Su quest’ultimo tema, e sul sovraindebitamento, ha coordinato l’iniziativa dell’associazione nel territorio provinciale. E’ stata eletta nei mesi scorsi presidentessa del Direttivo Regionale di Federconsumatori.

Federconsumatori Modena APS ha raggiunto nel 2024 i 5.250 iscritti a livello provinciale. Opera con sette dipendenti, venti collaboratori e quindici volontari.

E’ attiva in sedici Comuni della provincia, e gestisce numerosi sportelli tematici, come SOS Truffa, SOS Turista ed i numerosi dedicati al sovraindebitamento, fenomeno in forte crescita. Di particolare rilievo l’apertura, a partire dal 2021, di 37 sportelli, in collaborazione con lo SPI CGIL e la Croce Blu, dedicati al rilascio dello SPID ed al supporto ai cittadini, in particolare anziani, sui servizi digitali. Ad oggi sono 6.100 gli SPID rilasciati in provincia e oltre 25.000 le consulenze rilasciate. Settanta i volontari dello SPI e di Feder impegnati in tutta la provincia su questa attività.Nel 2024 sono state 1.222 le pratiche aperte da Federconsumatori, metà delle quali legate ai servizi postali, telecomunicazioni e finanziari. Nello stesso anno sono stati dieci i rapporti e le indagini presentati dall’associazione, riguardanti il territorio modenese. Tra queste la trentesima edizione dell’osservatorio prezzi, quelle sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, sul divario digitale, sull’azzardo e sulla crisi abitativa a Modena.