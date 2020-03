Fermato per un controllo, si giustifica: 'Sono andato a comprare droga'

Non si può dire che non abbia detto la verità, ma la sua giustificazione, pur veritiera, gli costerà cara. Perché oltre alla denuncia per l'inottemperanza al decreto nazionale che limita gli spostamenti per evitare il contagio da Coronavirus, la denuncia, ad un 40enne di Carpi, arriverà anche per possesso di stupefacente. Hashish. Droga che l'uomo, ieri sera fermato dai Carabinieri per un controllo mentre era alla guida della propria auto, ha affermato di essere uscito per comprare. Alla richiesta di fornire una giustificazione plausibile per quello spostamento in auto, il conducente ha dichiarato di essersi messo ala giuda per andare a comprare dell’hashish.



Forse il caso più particolare arrivato al termine di un'altra giornata di intensi controlli da parte dei Carabinieri delle diverse stazioni e compagnie facenti parte del Comando provinciale di Modena. I militari di alcune stazioni montane facenti capo alla compagnia di Pavullo (Montefiorino e Fanano), hanno denunciate alla procura della Repubblica per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, ben 12 persone, tutte in violazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministi.



Una di queste, un sessantottenne già noto alle forze di polizia, è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, avendo minacciato i carabinieri operanti,al fine di evitare l’applicazione della sanzione.



Altre quattro violazioni penali alle disposizioni dell’autorità in tema di emergenza epidemiologica erano state contestate, già nella prima mattinata di ieri, dai carabinieri di Montese, Pavullo e Carpi.