Ferragosto, tutti gli appuntamenti a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Anche quest’anno la città rimane aperta per ferie – commenta l’assessore alla Cultura e al Turismo Andrea Bortolamasi – con alcune ‘prime volte’, come i Musei del Duomo accessibili anche il giorno di Ferragosto, e Avia Pervia al Museo Civico, e molte aperture e appuntamenti consolidati, dai luoghi di cultura alle serate nei parchi, per offrire diverse possibilità, luoghi e linguaggi ai modenesi che restano in città e ai turisti che scelgono di scoprirla'.

Nel sito Unesco, si può salire sulla Ghirlandina con orario continuato dalle 9.30 alle 19 giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 agosto; venerdì 16, invece, la Torre sarà aperta dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è a pagamento (il biglietto costa 3 euro e si paga direttamente in Torre anche attraverso il Pos) con prenotazione obbligatoria attraverso il sito visitmodena.it e accesso consentito ogni 45 minuti.

Sono aperte per il ponte anche le Sale storiche del Palazzo comunale: giovedì 15 e domenica 18 agosto solo su prenotazione con ingressi alle 15.15; 16; 16.45; 17.30; 18.15 (biglietto 2 euro); venerdì 16 agosto il Palazzo è aperto a ingresso libero dalle 9 alle 18 e sabato 17 agosto dalle 13 alle 15, sempre a ingresso libero. Nel giorno di Ferragosto è anche possibile partecipare a una visita “combo” guidata alla Ghirlandina e alle Sale storiche del Palazzo comunale, su prenotazione (su visitmodena.



it) con inizio alle 17 dalla Torre.

Per tutto il ponte si può anche partecipare a visite guidate (su prenotazione) all’Acetaia comunale: giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 agosto le partenze sono alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30; venerdì 16 agosto alle 15.30 e alle 16.30. Il Nuovo Diurno di piazza Mazzini è aperto giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 agosto dalle 9.30 alle 19; venerdì 16, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18; ingresso gratuito.

Per la prima volta i Musei del Duomo rimangono aperti anche nel giorno della festività religiosa dell’Assunzione di Maria, il 15 agosto: per la festa, il sabato e la domenica si possono visitare dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19; venerdì 16 agosto dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è a pagamento, la biglietteria chiude mezz’ora prima dell’orario di chiusura del museo.

A Palazzo dei Musei, si può visitare il Museo Civico che quest’anno, per la prima volta, rimane aperto tutta l’estate senza interruzioni con un orario solo mattutino. Nel ponte di Ferragosto, da giovedì a domenica, il Museo sarà aperto dalle 9 alle 13. Oltre alle raccolte, è possibile visitare anche la mostra “Enigma proibito. Segreti ed erotismo nel poema criptato di Pietro Giannone”. Con gli stessi orari sono aperti anche la Gipsoteca Graziosi, il Lapidario romano e il nuovo percorso immersivo Avia Pervia che conduce il visitatore nella storia della città e del museo.

Nel palazzo è aperta anche la Galleria Estense: giovedì 15 e domenica 18 agosto dalle 10 alle 18; venerdì 16 e sabato 17, dalle 8.30 alle 19.30.

Al Museo della Figurina, a palazzo Santa Margherita, è aperta per tutto il ponte, da giovedì a domenica dalle 15 alle 19, la mostra “Zitt! Zitt! Arriva Lupo Alberto. Silver, 50 anni da lupo” a cura di Fmav-Fondazione Modena arti visive. Ingresso a pagamento.

Aperti anche il Museo Enzo Ferrari (tutti i giorni, dalle 9 alle 19, ingresso a pagamento) e la Casa Museo Luciano Pavarotti in stradello Nava (tutti i giorni dalle 10 alle 18; ultimo ingresso alle 17.15.



Ai Giardini ducali, giovedì 15 agosto, alle 21, torna il tradizionale appuntamento dedicato all’opera con un omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della morte. Voci liriche, violino e pianoforte per godere delle arie più famose del grande maestro (a cura del Salotto Culturale Modena in collaborazione con Momus). È stato annullato, invece, per motivi personali, il consueto appuntamento della vigilia di Ferragosto con Beppe Zagaglia.Sempre ai Giardini ducali, il weekend di Ferragosto propone appuntamenti anche sabato 17, alle 21, con “Not(t)e sotto le stelle” e le voci dei cori La Ghirlandina, San Lazzaro e Voci del Frignano, e domenica 18 agosto con un omaggio ad Antonio Vivaldi, “La follia” del prete rosso, con il Quartetto vivaldiano composto da Stefano Maffizzoni al flauto, Riccardo Malfatto al violino, Ludovico Armellini al violoncello e Lorella Ruffin al clavicembalo.La musica dei cantautori italiani è invece protagonista della serata di Ferragosto al parco Amendola: alle 21, la David Merighi band sale sul palco per il suo tributo ad Augusto Daolio, “un nomade come noi”.Ancora musica al parco Ferrari dove, venerdì 16 agosto, alle 21 è in programma il concerto “Made to love”, e domenica 18 agosto, alle 18.30, un nuovo appuntamento con l’Aperitivo sonoro: sul palco Women in Rock. Gli eventi si svolgono all’Orange 182, con ingresso da via San Faustino 182.Al Supercinema estivo il weekend di Ferragosto si apre giovedì 15 con la rassegna “Accadde domani: un anno di cinema italiano” e il film di Claudio Bisio “L’ultima volta che siamo stati bambini”. In occasione della festa, “cocomerata” per tutti gli spettatori offerto dal Mercato Albinelli. Il programma prosegue venerdì 16 agosto con il film statunitense, a metà tra azione e commedia, “Hit man. Killer per caso”; sabato 17 torna la rassegna dedicata al cinema italiano con la proiezione di “C’è ancora domani”, David di Donatello per la miglior regia a Paola Cortellesi che ne è anche protagonista. La programmazione del weekend si conclude domenica 18 agosto con “The fall guy” con Ryan Gosling ed Emily Blunt. Tutte le proiezioni iniziano alle 21.15. La biglietteria apre un’ora prima dell'inizio previsto dello spettacolo. Biglietteria online su www.webtic.it, con il biglietto online si accede direttamente alla sala.L’Estate modenese è promossa dal Comune di Modena con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera.