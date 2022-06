Ferrari: a Carla Luini il compito di curare e fare crescere un marchio

Carla Liuni entrerà a far parte dell’azienda Ferrari come Chief Brand Officer, posizione nella quale riporterà al CEO Benedetto Vigna, facendo parte del Leadership Team di Ferrari.Carla Liuni vanta un’eccezionale esperienza nel guidare la crescita di marchi globali nel settore lusso e premium. Il profilo unico di Carla si è formato nel corso di decenni di esperienza, in cui ha costantemente creato dei brand e dei business grazie a una profonda conoscenza dei consumatori e del mercato, al pensiero strategico e alla capacità di declinare i valori dei brand fra diverse categorie di prodotto in modo coerente e aspirazionale. Recentemente è stata Chief Marketing Officer di Pandora, dove ha avuto un ruolo fondamentale nel rilancio dell’azienda. In precedenza, ha diretto la divisione Marketing e Comunicazione Globale di Bulgari. Infine, Carla ha trascorso quasi 20 anni in Procter & Gamble, dove è stata General Manager della divisione Prestige.ha così commentato la nomina di Carla Liuni: “Il nome Ferrari è universalmente riconosciuto e ammirato quale sinonimo di stile italiano, prestazioni e innovazione. È sempre più importante essere in grado di costruire e mantenere una brand identity rilevante, in sintonia con la nostra comunità e in grado di riflettere il mondo in cui viviamo. Carla ha l’esperienza, la leadership e le competenze necessarie per tutelare e coltivare il nostro marchio nel suo percorso di crescita. Siamo entusiasti di averla con noi”.“Ferrari è uno dei marchi più aspirazionali al mondo -- è un’icona e un simbolo dell’eccellenza italiana. È un privilegio e un onore entrare a far parte della famiglia Ferrari e continuare a contribuire all’inconfondibile retaggio del marchio, assicurandone la rilevanza del brand per le generazioni future. Non vedo l’ora di scrivere insieme al team il prossimo capitolo della crescita di Ferrari!”Carla Liuni entrerà in Ferrari nel settembre 2022 e avrà base nella sede Ferrari di Milano.Carla Liuni brings an outstanding track-record of driving growth for global brands across luxury and premium businesses. Carla's unique profile has been built over decades of experience where she has consistently built brands and businesses through deep consumer and market insights, strategic thinking, and an ability to translate brand values consistently across different categories in an aspirational way. Most recently Chief Marketing Officer at Pandora, she played a pivotal role to the company turnaround. Prior to this, Carla led Global Marketing and Communication at Bulgari. Lastly, Carla spent almost 20 years at Procter & Gamble, where she was General Manager for the Prestige division.Mr Benedetto Vigna, CEO Ferrari said of Liuni’s appointment: “The Ferrari name is universally recognized and admired, synonymous with Italian style, performance and innovation. It is increasingly critical to be able to build and maintain a relevant brand identity that resonates with our community and is reflective of the world in which we live. Carla has the experience, the leadership and skill set to protect and nurture our brand as it grows. We are thrilled to have her joining us.”Carla Liuni. “Ferrari is one of the most aspirational brands in the world, it is an icon and a symbol of Italian Excellence. It’s a privilege and an honour to join the Ferrari’s family and continue to build the unmistakable legacy of the brand while ensuring brand relevance across future generations. I can’t wait to write together with the team the next chapter of Ferrari growth!”Carla Liuni will join Ferrari in September 2022 and will be based in Ferrari’s Office in Milan.