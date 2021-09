Festival Filosofia, il prossimo anno si parla di giustizia

Il tema del prossimo Festival Filosofia 2022 (16-18 settembre) sarà 'Giustizia'. Pochi minuti fa, nella giornata conclusiva del festival 2021 l'annuncio da parte del sindaco di Modena e del Comitato Scientifico del Festival. Una edizione che, in attesa dei dati finali di partecipazione, ha raggiunto le 35.000 persone partecipanti alle lezioni magistrali sul tema della 'liberta', proprio nell'anno in cui per partecipare al Festival occorreva il Green Pass, con piazza Grande transennata e controlli Qr all'ingresso.'Giustizia inteso come tema delle diseguaglianze sociali' - ha detto Michelina Borsari. 'Mostreremo la trasformazione della giustizia nelle sue diverse sfere - ha aggiunto il sindaco Giancarlo Muzzarelli -. Un tema non solo filosofico e politico, ma anche teologico per eccellenza'.