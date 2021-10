Finanza, Ivano Maccani è il nuovo comandante regionale

Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza, generale di corpo d'armata Sebastiano Galdino, ha avuto luogo oggi, a Bologna, la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante regionale tra il generale di divisione Giuseppe Gerli ed il generale di divisione Ivano Maccani.Alla cerimonia hanno preso parte i Comandanti provinciali e del reparto operativo aeronavale della Regione, una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio alla sede di Bologna, i delegati della rappresentanza militare nonché gli appartenenti all'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia.Il generale Gerli, destinato a Bari nel prestigioso incarico di Comandante della Legione Allievi, dopo oltre 4 anni ha ceduto il comando al Generale Maccani, proveniente da Trento, ove ha retto il Comando Regionale Trentino Alto Adige.Nel salutare gli intervenuti, il generale Gerli ha espresso i più sentiti ringraziamenti per l'attività svolta quotidianamente dalle circa tremila Fiamme Gialle emiliano-romagnole al servizio dei cittadini e delle imprese della regione, rivolgendo al Generale Maccani un caloroso augurio di 'buon lavoro' per la grande responsabilità dell'incarico assunto.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.