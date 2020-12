Finanza Modena, tre nuovi Ispettori

Tre Ispettori della Guardia di Finanzain più al servizio del territorio della provincia di Modena. Al termine del percorso formativo triennale della Scuola Ispettori e Sovrintendenti di l’Aquila, sono stati assegnati al Comando Provinciale di Modena.I giovani Ispettori di età compresa fra i 23 e 25 anni, arrivano in questa provincia al termine di un ciclo triennale di formazione durante il quale hanno dovuto conciliare studi universitari (conseguendo la laurea di “Operatore Giuridico di Imprese”) con un rigoroso addestramento formale e di polizia, impartite dal Corpo seguendo i più moderni metodi di addestramento, sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale Adriano D’Elia. I nuovi arrivi sono stati inseriti due nell’organico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena e uno della Tenenza di Vignola, al fine di incrementare la capacità del Corpo al contrasto alla “illegalità economica” e mantenere inalterati i servizi svolti a tutela della collettività in generale.'Per affrontare i delicati impegni lavorativi che gli saranno assegnati, i neoispettori saranno affiancati da colleghi “più anziani”, al fine di mettere in pratica le nozioni teoriche acquisite e di carpire i “segreti del mestiere” da chi, ormai da anni, opera in provincia a contrasto della “illegalità di matrice economicofinanziaria - si legge in una nota delle Fiamme Gialle - Ai neo-ispettori, il Comandante Provinciale, i Comandanti dei Reparti a cui sono stati assegnati ed i colleghi della provincia, formulano un sincero benvenuto ed un augurio di affermazione e soddisfazione professionale'.