Finisce con l'auto nel parco contro una giostra: manovra sbagliata

Una multa da 868 e una serie di danni a beni pubblici e privati da quantificare ma da migliaia di euro. Sono le conseguenze, che fortunatamente non hanno coinvolto nessuna persone, di una manovra sbagliata, in retromarcia, su un auto non assicurata, a mettere nei guai un 74enne. A quanto pare unico responsabile del curioso incidente che nel tardo pomeriggio di sabato in viale Muratori, aveva attirato l'attenzione di numerosi passanti. Visto che l'auto aveva superato due aiuole con muretti che dividono il parco dal viale per poi schiantarsi contro una panchina in pietra e la vetrata perimetrale che chiude una giostra per bambini

Secondo la sezione infortunistica della Polizia Locale di Modena, l'uomo, residente in un provincia, stava effettuando una manovra in uno degli stalli quando, per ragioni in corso di accertamento, l’auto si è mossa in retromarcia, attraversando parzialmente viale Muratori e terminando la corsa nell’adiacente parco delle Rimembranze, fino a urtare la giostra collocata nell’area verde. Fortunatamente non era presente nessuno, né sulla strada né sull’aiuola, e lo stesso 74enne, vista la bassa velocità, nell’urto non ha riportato conseguenze.

Riscontrata l’assenza dell’assicurazione sulla Mercedes, gli operatori del Comando di via Galilei hanno contestato all’automobilista la violazione amministrativa dell’articolo 193 del Codice della strada, che prevede un verbale da 868 euro.

Inoltre, il 74enne ora rischia di essere accusato dalla Polizia locale, che sta approfondendo la situazione, anche della violazione amministrativa dell’articolo 141 del Codice stradale: secondo la normativa, infatti, il conducente deve sempre conservare il controllo del veicolo, arrestandolo in maniera tempestiva quando possibile, ed essere in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione (sanzione da 56 euro).



Nell'immagine, la vetrata della giostra sfondata dall'auto