Fino a domani è allerta meteo in Emilia Romagna

Le precipitazioni potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna, valida dalle 12 di oggi alla mezzanotte del 24 novembre. La Protezione civile e l'agenzia di prevenzione ambientale Arpae Nella seconda parte della giornata è atteso più vento forte dall'Adriatico, con bora sul settore costiero settentrionale e successivamente su tutto il settore orientale e sui rilievi centro orientali, con venti da nord-ovest di burrasca forte (75-88 chilometri orari). Il mare diverrà agitato al largo e il protrarsi della mareggiata in condizioni critiche del litorale, si legge nel bollettino regionale, eleva la criticità attesa sulla costa.



'Sono inoltre previste precipitazioni, localmente di moderata intensità, in progressiva attenuazione a partire da ovest, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori delle zone di collina e pianura centro-orientali, con possibili localizzati superamenti della soglia 1', scrivono agenzia regionale e Protezione civile.



Nella giornata di domani 'si prevede la persistenza di condizioni di alta marea che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione dei litorali in considerazione dello stato di criticità dei litorali già fortemente impattati dall'evento odierno'.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.