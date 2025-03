Fisica quantistica per tutti: apre venerdì la mostra Unimore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A un secolo dalla formulazione della teoria quantistica (1925), l’Unesco ha proclamato il 2025 Anno Internazionale delle Scienze e Tecnologie Quantistiche (IYQ). Per questa occasione il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (FIM) di Unimore organizza la mostra interattiva “Quantum – La fisica quantistica è per tutti” che inaugura a Modena, presso lo Spazio FEM – Future Education Modena (via S. Eufemia, 27), venerdì 28 marzo alle ore 18.



La mostra, che sarà aperta a tutti fino al 7 aprile, prevede visite guidate gratuite, realizzate da studentesse e studenti della scuola di Dottorato in Fisica e Nanoscienze di Unimore, per accompagnare anche i non esperti alla scoperta delle leggi e dei fenomeni che regolano il modo quantistico, sfruttando analogie, simulazioni e attività che coinvolgono direttamente i visitatori.

L’ingresso è libero il sabato e la domenica, dalle 10 alle 18, ma è possibile organizzare su prenotazione visite guidate per scuole e gruppi anche nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.La mostra “Quantum – La fisica quantistica è per tutti”, fa parte del progetto Italian Quantum Weeks, che coinvolge sedi universitarie e enti di ricerca in tutta Italia in attività di divulgazione della fisica e delle tecnologie quantistiche. Per informazioni e prenotazioni si può visitare il sito https://www.iqw.unimore.it/ o scrivere a: iqw@unimore.it.“In occasione dell’anno internazionale delle scienze e tecnologie quantistiche (IYQ), abbiamo voluto proporre una nuova versione della nostra mostra sulla Fisica quantistica. Computer quantistici, protocolli crittografici sicuri e metodi di misura ultra precisi sono alcune delle possibili applicazioni dalle tecnologie quantistiche.

Nel progettare la mostra, abbiamo cercato di sfruttare analogie, proporre simulazioni e attività che coinvolgono il pubblico, per illustrare nel modo più semplice possibile le leggi e i fenomeni che regolano il mondo quantistico. Invitiamo quindi chiunque sia interessato a capire le leggi del mondo dei quanti e come esse possano essere sfruttate per produrre nuove tecnologie a venirci a trovare. Saranno i nostri studenti e studentesse della scuola di dottorato in fisica, futuri professionisti esperti di tecnologie quantistiche, a guidare i visitatori della mostra alla scoperta delle meraviglie della fisica quantistica'– ha commentato la Prof.ssa Valentina De Renzi del FIM di Unimore, organizzatrice dell’evento.Le Italian Quantum Weeks sono caratterizzate da eventi di divulgazione della fisica e delle tecnologie quantistiche organizzati su tutto il territorio nazionale, programmati in presenza e on-line e dedicati a un pubblico di tutte le età. Le Italian Quantum Weeks vengono promosse da un’ampia rete di scienziati, ingegneri, divulgatori ed educatori italiani, in occasione dell’anno internazionale delle scienze e tecnologie quantistiche (IYQ) e del World Quantum Day, previsto per il 14 aprile.