Fiume Secchia, i lavori a Ponte Alto garantiranno la sicurezza?

I lavori per l'innalzamento degli argini del fiume Secchia e a monte e a valle di Ponte Alto, e per la risagomatura dell'alveo, stanno avanzando. Per adeguare uno dei tratti più a rischio per la città, in caso di piene (sempre più frequenti), a condizioni di sicurezza rispetto a piene di tipo TR20, di fatto piene medio piccole.Lavori non ancora conclusi, messi in parte già alla prova dalle abbondanti precipitazioni nel ponte del 2 giugno. Alcuni giorni prima, il 23 maggio, con il fiume praticamente in secca, con alcuni rappresentanti del comitato salute e ambiente di Campogalliano, abbiamo visitato l'area del cantiere. L'innalzamento degli argini ha ormai superato l'altezza del ponte di competenza della Provincia, che sempre più spesso viene chiuso al traffico ma sul quale non esiste un progetto di adeguamento