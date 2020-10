Focolaio a neonatologia Policlinico: 7 operatori e un bimbo contagiati

Con 7 operatori positivi ed un neonato si può parlare di un focolaio. Che allarma tanto più perché generato in un contesto ad alta protezione come quello dell'ospedale e del reparto di neonatologia. Il Policlinico di Modena finisce al centro della cronaca non solo per l'ospitare ricoverati e pazienti anche in terapia intensiva per Covid, ma anche per essere al centro di nuovi casi di contagio. Che, pare, si sarebbe diffuso da un operatore a seguito di un contatto famigliare ma che nulla toglie alla preoccupazione del caso, alleviata soltanto dalle buone condizioni generali di salute in cui verserebbero sia gli operatori, subito allontanati ed isolati, sia il neonato.'In tutto il reparto sono stati temporaneamente vietati tutti gli accessi. I pazienti attualmente ricoverati resteranno tali, assistiti dagli operatori risultati negativi al tampone. Nel caso della richiesta di nuovi accessi, questi verranno indirizzati alle altre terapie intensive della regione, qualora il trasporto dei neonati possa avvenire in totale sicurezza. In caso contrario, i neonati con necessità urgenti di cure verranno assistiti al Policlinico - comunica il Policlinico -. Gli operatori risultati positivi sono stati immediatamente allontanati dal reparto e posti in isolamento domiciliare. Al momento è in corso l’esecuzione dei tamponi a tutti i restanti operatori del reparto, ai pazienti e ai genitori. Non si colgono peggioramenti nel quadro clinico di base del neonato coinvolto. I sette operatori positivi stanno bene e saranno seguiti nei prossimi giorni dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria dell’azienda'.