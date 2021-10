Focolaio tra anziani vaccinati nella Cra: 68 positivi e 5 morti

Un focolaio tra anziani completamente vaccinati è scoppiato all’interno della casa di riposo Villa Celeste di Rosora ad Ancona. Sono risultati positivi al Covid 50 ospiti su 62 complessivi e 18 su 20 operatori sanitari anche loro tutti vaccinati con la seconda dose. Contagiato anche il direttore della struttura: gran parte di infermieri e medici sono malati con febbre, tosse, debolezza e sintomi respiratori. Sono cinque gli ospiti della struttura morti. Tutti i 62 anziani ospiti della casa di riposo avevano completato il ciclo vaccinale con Moderna.La direzione Casa di Riposo Villa Celeste, come riporta l'edizione di oggi del Resto del Carlino, spiega che 'nella struttura non è mai venuta meno né l’assistenza medica né l’assistenza socio-sanitaria. Sin dall’emergere dei primi casi di positività sono state immediatamente informate le autorità sanitarie che, con le Usca hanno tempestivamente fornito la necessaria assistenza medica agli ospiti. La situazione è stata ed è ancora molto difficile e il nostro pensiero va innanzitutto agli ospiti che sono deceduti alle loro famiglie'.

