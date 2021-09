Follia a Carpi, 30enne italiano prende a manganellate in faccia 55enne

La polizia di Carpi oggi ha arrestato un 30enne italiano residente in città per aggressione, avvenuta in pieno centro storico nel corso della notte, ai danni di un uomo di 55 anni.Secondo quanto accertato dagli agenti, l’uomo aggredito si trovava nei pressi di un locale del centro cittadino quando, all’improvviso, è stato urtato dal suo aggressore. A seguito della discussione che ne è scaturita, il 30enne ha estratto un manganello telescopico in acciaio, della lunghezza di oltre 50 centimetri, sferrandolo con violenza all’altezza del volto del malcapitato. La vittima è riuscita a proteggere il viso facendosi scudo con le braccia.Gli operatori di polizia, prontamente allertati da alcuni testimoni, si sono subito portati sul posto, riuscendo ad intercettare l’aggressore in fuga. Nonostante le minacce, gli agenti sono riusciti a disarmarlo del manganello utilizzato per l’aggressione.L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, è stato arrestato per lesioni personali gravi, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di strumenti atti ad offendere. L’uomo sarà processato con rito direttissimo nel pomeriggio.La vittima, soccorsa dal personale medico, è stata trasportata presso l’Ospedale Ramazzini di Carpi, dove gli è stato diagnosticato un trauma policontusivo agli arti superiori, con una frattura scomposta e ferite lacero-contuse giudicate guaribili in trenta giorni.