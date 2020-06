Forese nord: il calcio, e non solo, a misura di ragazzi

Nell'immediata periferia di Modena, in località Albareto, si trova la polisportiva Forese Nord. Tante le attività: Yoga difesa personale podismo pallavolo ginnastica e calcio. Tanto calcio, per i ragazzi e non soloUna società di calcio piccolina che vanta ottimi impianti. Due campi in erba da 11, un campo da5, uno da 7, oltre ad un innovativo campo/gabbia versione Zelocchi in allestimento. Il tutto completato da una palestra funzionale dove gioca la squadra di calcetto.L’atmosfera che si respira è davvero positivo, soprattutto in primavera ed in estate, con gli alberi del parco in fiore e decine di ragazzi che fanno quello che amano di più. La prima cosa che colpisce è la cura con cui questi impianti vengono mantenuti. Il campo da 5 per la categoria Primi calci è addirittura senza recinzione, in modo che i genitori possano guardare i propri figli giocare da vicino e senza barriere.Fuori dalla porta d'ingresso della società si notano due cartelli informativi, simbolo di trasparenza ed accoglienza nei confronti delle famiglie: 'Vuoi sapere cosa fa tua figlio?” E poi via con una cascata diprogrammi e obiettivi abbinati a mezzi di allenamento per ogni annata da 5 ai 17 anni. Beh di certo unottimo biglietto da visita.Entriamo e all'interno ci aspetta l’artefice di tutto questo, il responsabile del settore calcio Andrea Cuter. Dopo il lockdown anche qui c'è tanta voglia di ripartire.'Andrea, quale è il messaggio che vuoi mandare ai cittadini modenesi e a chi potenzialmente, potrebbe essere interessato alle vostre attività calcistiche?''Sono stato chiamato l'anno scorso per cercare di dare un'impronta al settore calcio di questabellissima polisportiva. I cartelli che avete visto all'entrata sono stati la prima di tante novità che hointrodotto. È uno strumento necessario che dovrebbe essere all'entrata di qualsiasi polisportiva doveun genitore lascia suo figlio ed è anche una sorta di contratto: se decidi di lasciarci tuo figlio, diiscriverlo, vuol dire che ti fidi del nostro programma e di chi fa di tutto per attuarlo'“Perché laboratorio?”“Laboratorio... So che sembra un po' strano ma è la parola giusta, perché qui cerchiamo di costruireCALCIATORI con mezzi di allenamento e metodologie che hanno obiettivi precisi per ogni categoria.La nostra prerogativa e quella di esaltarne le doti lasciando libero il loro talento. Il percorso vieneassegnato agli allenatori con linee guida all'inizio dell’anno per fare in modo che il programma vengasvolto regolarmente, e che il ragazzo anche crescendo e cambiando allenatore (alla fine di un ciclo)continui il programma seguendo il percorso stabilito in partenza”“Ha accennato alla figura dell’allenatore. Quali sono i criteri con i quali sceglie gli allenatori cheritiene possano far parte del vostro progetto?”“La caratteristica principale che cerchiamo in un allenatore è che sia innanzitutto adatto allacategoria assegnata, che sia mosso da grande passione, e che condivida le linee guida dei nostriprincipi. In poche parole serietà, passione e altruismo. Deve essere un allenatore che non allena per sé stesso ma per i ragazzi, permettendo loro di crescere il più possibile, un allenatore concentrato sulla prestazione e non sul risultato. La vittoria ad ogni costo qui non è contemplata.Ho sempre pensato che un allenatore non deve essere necessariamente bravissimo ma deve esserenecessariamente adatto alla categoria che allena. Per me è più importante l'empatia della metodologiafine a se stessa''Leggendo il cartello all'ingresso colpisce la il concetto di 'Giocatore Pensante', cosa si intende?”'Il giocatore pensante è quello che in qualunque situazione di gioco si trovi davanti ad una scelta, come ad esempio dribblare o passare la palla, compia sempre innanzitutto una scelta autonoma che sia frutto dell'esperienza vissuta tra successi e sbagli e cerchiamo con allenamenti deduttivi che questa scelta migliori trasformandosi in personalità. In campo vanno loro, i nostri ragazzi, sono loro a dover scegliere che cosa fare,sono loro i protagonisti.“Concludendo, quali sono i vostri obiettivi come polisportiva?”'Il nostro obiettivo è quello di creare un piccolo salottino felice e comodo, dove si fa sport rispettando le regole, con serietà, mettendo al centro di tutto i nostri ragazzi senza pensare a quote o numeri masolo a volergli bene per il periodo in cui staranno con noi dando a loro il maggior numero di strumentitecnici per potersi divertire. Qui lavoriamo con numeri chiusi in tutte le categorie per dedicare a chi hascelto la Forese il massimo dell'attenzione puntando sulla qualità e non sulla quantità. Principi eprogrammazione. A Noi basta questo”.