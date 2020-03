Francesco: 'Stanotte ho sognato una strega che faceva un incantesimo'

Grazie

Un giorno i Cinesi hanno cominciato a mangiare i pipistrelli vivi e così hanno trasmesso il Coronavirus. Il Coronavirus è un piccolo mostro che si può vedere solo attraverso il microscopio.

Il suo nome scientifico è Covid 19. Comincia a saltare e saltare in Cina, poi fa un salto verso la Corea del Sud, un salto verso il Giappone, dopo va in Iran e comincia a saltare anche in Iran, in America e in altre parti del mondo. E’ andato anche in Africa dove un po’ riescono a contenere la situazione. E naturalmente è arrivato in Europa e in Italia.

Il piccolo mostro continua a saltare e le buone notizie all’inizio arrivano solo dallo Spallanzani di Roma. Il covid 19 comincia a saltare anche al sud e questo è un bel problema perché lì non ci sono gli ospedali che ci sono al Nord. Per questo io sono preoccupato per la nonna e soprattutto per il nonno che ha già una malattia.

Gli scienziati non riescono a trovare il vaccino.

Stanotte ho sognato una strega che ha sbagliato un incantesimo ed è venuto fuori da una pentola gigante una pozione magica. Gli scienziati di nascosto l’hanno rubata e dentro hanno trovato il vaccino.

Le persone sono guarite e hanno festeggiato tutti felici e contenti.