Frequentato da delinquenti, chiuso 7 giorni locale in zona tempio

Questa mattina, il personale della Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato al titolare di un esercizio pubblico in zona Tempio il provvedimento di chiusura temporanea per sette giorni, adottato dal Questore ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La decisione è stata presa a seguito di una violenta lite avvenuta alcune settimane fa, durante la quale una persona era rimasta ferita. Ulteriori controlli della Polizia di Stato hanno rivelato che il locale era frequentato abitualmente da individui con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, creando una situazione di concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L’obiettivo del provvedimento è quello di interrompere temporaneamente la pericolosa attività sociale all'interno del locale, impedendo che continuino a verificarsi situazioni di disturbo. La chiusura mira anche a dissuadere comportamenti illeciti, privando le persone pericolose di un punto di aggregazione, e a inviare un chiaro messaggio di attenzione da parte delle autorità competenti.

La zona rimarrà sotto stretto monitoraggio da parte delle pattuglie della Questura, per garantire il rispetto della misura e vigilare su eventuali sviluppi.