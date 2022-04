Fugge all'alt dei Carabinieri ma viene bloccato: in tasca tanta droga

L'uomo, alla guida di un auto, alla vista dei militari che gli hanno intimato l’ “alt”, si è dato alla fuga, in un primo momento accellerando l'auto e, una volta abbandonata questa dopo un breve tratto, a piedi, per essere raggiunto e bloccato, con non poca difficoltà, dai militari dell’Arma.Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quasi 19 gr di cocaina e 26 di hashish, nonché di 990 euro, verosimile provento di pregressa attività di spaccio.Arrestato, nel corso del processo per direttissima, fissato per la mattinata odierna, dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.Sempre nel pomeriggio di ieri, un 18enne, è stato deferito in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti perché, sottoposto a controllo in una via del centro cittadino, è stato trovato in possesso di 4 dosi di marijuana, sequestrate.