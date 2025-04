Furto nella notte in via Emilia Ovest: due stranieri irregolari arrestati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Intervento lampo della Squadra Volante nella notte su segnalazione al 112 NUE: due giovani marocchini, rispettivamente di 20 e 25 anni, sono stati fermati e arrestati per furto aggravato in concorso.

I sospetti, intercettati nei pressi di via Emilia Ovest a Modena, trasportavano parte della merce rubata da un esercizio commerciale della zona. Gli agenti, grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno constatato che la porta d’ingresso del negozio era stata forzata con un poggiatesta metallico, trovato sul posto, e che gli interni erano stati messi a soqquadro.

Entrambi gli arrestati, già noti alle forze dell’ordine e in posizione irregolare sul territorio italiano, sono stati affidati all’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure di espulsione.